Giocando con le parole a "Affari Tuoi", un concorrente sorprende Stefano De Martino.

Nella puntata di Affari Tuoi di ieri, gli spettatori hanno assistito a una serata pregna di sorprese e giochi di parole. Protagonista della serata è stato un concorrente umbro, Mattia, soprannominato D’Artagnan da Stefano De Martino, presente in studio fin dall’inizio di questa stagione. Insieme alla moglie Serena, Mattia ha raccontato: “Alleviamo galline, ne ho circa 50.000 e ognuna depone un uovo al giorno. Sono in gara da diciotto puntate e Serena, che si trova qui con me, parteciperà ora. Ci siamo incontrati nel 2010 grazie a un’amica comune, Martina, la nostra Cupido. Ho invitato a cena la famiglia di Martina, nostri storici amici, sperando che lei venisse.” De Martino ha condiviso un curioso episodio riguardante Mattia: “Sapete, la mamma di D’Artagnan, dopo aver visto diverse ragazze entrare in casa, un giorno ha esclamato: ‘La prossima che porti, deve essere quella giusta’. Così, lui ha deciso di portare Serena e sposarla.” Tra Mattia e Stefano De Martino, non sono mancati giochi di parole. Quando D’Artagnan si è trovato di fronte a tre pacchi da 5, 30.000 e 200.000 Euro, i fraintendimenti hanno cominciato a circolare. Tentato dall’offerta del dottore di 37.000 Euro, si è lasciato scappare: “Stefano io c’ho voglia!” A ciò, De Martino ha reagito sorpreso: “Hai voglia? Dovresti dirlo a lei, non a me. Cosa vuoi da me? D’Artagnan, lo so, ci conosciamo da diciotto puntate, ma non sei esattamente il mio tipo.”

“Sei sicuro di voler tentare questo colpo?” chiese Stefano. Mattia, con un sospiro profondo, ha ribattuto: “Sì, Stefano, voglio provarlo”. Il presentatore ha cominciato a ridere e ha osservato: “E tutti questi doppi significati, li prendi o li scarti?”.