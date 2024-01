Giochi di Natale: i migliori per le festività 2023

I giochi di Natale sono un'ottima scusa per riunire insieme amici e famiglia. Vediamo come sceglierli.

I giochi di Natale sono un modo carino di trascorrere le feste piacevolmente, in compagnia di amici e famiglia. Che siano all’aperto o al chiuso, poco importa perché l’importante è stare insieme. Tuttavia, nei paragrafi che seguono, ci concentreremo sui giochi da tavolo da fare al chiuso e cercheremo di capire insieme quali sono i migliori con cui giocare durante le festività del 2023.

Giochi di Natale

Sebbene sia passato qualche giorno dal Natale, la sua magica atmosfera si respira ancora nell’aria, soprattutto perché le festività non si sono ancora ufficialmente concluse. Raramente amici e famigliari hanno modo di riunirsi durante l’anno e, d’altra parte, i giochi di Natale da tavola sono non solo un modo divertente per trascorrere insieme qualche ora in più, ma anche un’occasione in più per rivedersi e stare più tempo insieme, magari dopo aver anche mangiato e brindato.

Nonostante questo sia il periodo più adatto, comunque, può capitare che qualcuno non abbia in casa giochi di Natale o che non abbia a sufficienza. Se questo è il vostro caso, oppure, se desiderate rinnovare i vostri giochi e siete a corto di idee, allora, questo è il posto giusto. Nei paragrafi che seguono, scopriremo insieme quali sono i migliori giochi di Natale per le festività del 2023.

Giochi di Natale: come sceglierli

Tombola, Monopoli e i giochi con le carte sono solo alcuni dei grandi giochi classici più comuni con i quali, solitamente, ci si sfida durante il Natale. I giochi da tavolo o di società si dividono in tre grandi categorie, quella per gli adulti, quella per i bambini e quella per le famiglie, che include giochi adatti sia ai bambini che agli adulti, così che tutti, nessuno escluso, possano passare del tempo insieme, contemporaneamente.

I giochi tradizionali e quelli più recenti, d’altra parte, sono una parte integrante della nostra cultura. Senza di essi, probabilmente, Natale, Capodanno e ogni altro giorno che accompagna le festività non ci farebbero respirare nell’aria quell’atmosfera magica che respiriamo anno dopo anno.

Giochi di Natale: i migliori su Amazon

Non esiste un modo preciso con il quale scegliere i giochi di Natale, ma se avete bisogno di giochi nuovi, se volete rinnovare il vostro repertorio, allora, non vi resta che dare uno sguardo su Amazon, alla ricerca dei migliori giochi di Natale, alla migliore offerta.

Hasbro Monopoly Classico Gioco Da Tavolo Per Famiglie E Bambini, Dagli 8 Anni In Su, Multicolore

Un grande classico dei giochi di Natale è Monopoli e questo non può proprio mancare nei giorni di festa. Qui su Amazon, il gioco è disponibile alla migliore offerta. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Con questo gioco, si possono costruire case e hotel, comprare e vendere proprietà e far girare la fortuna con le carte “imprevisto” e “probabilità” che possono cambiare tutto, anche all’ultimo secondo.

Editrice Giochi, Risiko, Giochi in Scatola, Risiko Classico Edizione 2023, Giochi di Società e Strategia per Famiglia e Amici

Questa versione di Risiko è in una nuova edizione, adatta a partire dai 10 anni in su. Si tratta, ancora una volta, di uno dei più classici giochi della tradizione natalizia italiana e questa nuova versione proprio non può mancare in questi giorni di festa. La scatola contiene un tabellone, sei eserciti di colori diversi, un set da 74 carte, sei dati e le istruzioni di gioco.

Asmodee – Ticket to Ride Europa – Gioco da Tavolo per Tutta la Famiglia, 2-5 Giocatori, 8+ Anni, Edizione in Italiano

Un gioco da tavolo divertente, veloce e immediato per tutta la famiglia. L’obiettivo è quello di collegare le più importanti città europee e costruire tratte ferroviarie per guadagnare punti. La confezione contiene un tabellone con la mappa delle linee ferroviarie europee, quindici stazioni ferroviarie colorate, numerosi vagoni colorati, diverse carte treno, biglietti destinazione, cinque segnapunti in legno e il manuale per le istruzioni di gioco.