Giochi radiofonici e premi: un mondo di opportunità da scoprire

I giochi radiofonici e i premi che hanno in palio sono un mondo che da sempre affascina il pubblico.

Giovani e meno giovani ricordano la propria personale esperienza con il mondo dell’emittenza radiofonica e tutto il patrimonio di empatia che ne deriva. Alcuni ricorderanno senz’altro il gioco forse più famoso, il “Premio Fedeltà” che andava in onda una trentina d’anni fa su Radio DeeJay. Il gioco premiava realmente gli ascoltatori più fedeli: alla scadenza dell’ora esatta occorreva telefonare alla radio e sperare di essere fortunati nel prendere la linea perché quando terminava la sigletta cantata veniva mandata in onda la telefonata e chi c’era all’apparecchio aveva vinto un disco 33 giri (in vinile, che bei tempi) solo per essere riuscito a prendere la linea.

E il premio non era decisamente inadeguato: si trattava di un long playing tra i più venduti della classifica del periodo. Altri giochi radiofonici “veloci”, invece, mettevano in palio gli adesivi della radio o oggetti di merchandising (cappellini, magliette, ecc), dunque un modo che permetteva anche di veicolare la promozione dell’emittente. Ma non bisogna pensare che il gioco radiofonico che coinvolge i radioascoltatori sia un’invenzione dei grandi network o dei tempi recenti. Diamo un’occhiata al passato?

GIOCHI RADIOFONICI: GLI ESEMPI ILLUSTRI

In Veneto, per fare un esempio tra molti, c’era un’emittente molto popolare che trasmetteva da Venezia negli anni ’80. Si trattava della radio “Studio 80” che all’epoca vinse anche il “Telegatto” del giornale Sorrisi e Canzoni TV come radio più votata d’Italia. Il motivo di tanta popolarità? Senz’altro la simpatia dei conduttori che tra i primi (ai tempi) avevano saputo creare un perfetto equilibrio di intrattenimento-approfondimento-simpatia-professionalità. Fu questo cocktail a originare una platea di migliaia di radioascoltatori giornalieri che manifestavano il proprio entusiasmo attraverso le “dirette“, le “dediche” e i “giochi“.

Proprio “Studio 80” riuscì in un’impresa epica per l’epoca (le emittenti “libere” non potevano certo brillare per budget e finanziamenti ai tempi): in un gioco radiofonico mise in palio un salotto completo, grazie alla sponsorizzazione del mobilificio “Rigo Augusto”, un premio che rappresenta ancora oggi una soglia irraggiungibile nel panorama delle radio locali. Quale era l’ostacolo da superare per tentare di vincere? La radio di Venezia aveva puntato in una propria versione personalizzata del “Parolone“, il gioco lanciato da Franco Carraro di Radio gamma 5 di Padova. Alcune radio puntavano invece sul “rumore misterioso” da indovinare, oppure sulla “canzone nascosta” e, ovviamente, non essendoci internet, all’epoca tutto era più complicato.

GIOCHI RADIOFONICI: LA SITUAZIONE ATTUALE

Inutile ricordare che la trasformazione digitale ha rivoluzionato anche questo mondo. Internet e AI hanno reso impensabili strategie e tecnologie dell’epoca, oggi obsolete. Per esempio, va detto che oggi gran parte del movimento spontaneo delle radio “private” o “libere” trasmette attraverso il web grazie allo streaming, diffusione che permette un grande risparmio dei costi che erano tipici dell’fm. Va inoltre ricordato che i giochi/concorsi a premi sono oggi normati da una serie di regole a tutela dei consumatori/fruitori, ad esempio come quelle del DPR 430/2001.

Detto questo, vi sono grandi network nazionali, ad esempio come Radio Italia, o Virgin Radio, che continuano con successo su questa strada premiando i propri ascoltatori con biglietti di spettacoli, concerti ed eventi. Tra le iniziative delle radio web, invece, è opportuno ricordare i giochi organizzati da www.lavocedivenezia.it , un giornale di notizie locali che possiede un proprio canale radiofonico in streaming sul quale vengono proposti al pubblico giochi di notevole popolarità che mettono in palio biglietti per spettacoli o eventi. In questo periodo, per esempio, il pubblico può provare a vincere due biglietti per il grande, prestigioso, concerto di Claudio Baglioni in Piazza San Marco, nel cuore di Venezia, partecipando al gioco della radio di Venezia.

E il consiglio è sempre lo stesso: occhi, ma soprattutto orecchie, aperte! Che siano magliette con il logo, o biglietti gratis per i concerti, le occasioni ci sono anche oggi e vanno prese al volo, anzi: on-air.