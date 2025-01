L’assessora alla cultura, Francesca Caruso, ha proposto di ospitare in Lombardia il celebre dipinto di Leonardo Da Vinci, la Gioconda, a seguito dell’allarme lanciato dal Louvre circa le condizioni della sala in cui si trova attualmente la Monna Lisa.

La Gioconda a rischio trasloco: la Lombardia si candida per ospitarla

A seguito della lettera pubblicata sulla testata francese Le Parisien, nella quale il presidente del Louvre, Laurence Des Cars, ha elencato una serie di criticità riguardanti il museo e in particolare riguardanti la sala che ospita il celebre dipinto di Leonardo Da Vinci, la Gioconda, l’assessora alla cultura Francesca Caruso ha fatto sapere che la Lombardia è pronta a ospitare la Monna Lisa. Ecco le parole dell’assessora: “Siamo pronti a ospitare La Gioconda in Lombardia“.

L’allarme degrado al Louvre

Come detto il presidente del Louvre ha lanciato un allarme riguardo le condizioni del museo, che avrebbe bisogno di lavori di rinnovamento. La sala dove si trova attualmente La Gioconda presenta delle criticità, per questo il celebre dipinto di Leonardo avrebbe bisogno di trovare una collocazione diversa. La proposta di Francesca Caruso di ospitare la Monna Lisa in Lombardia avrebbe un significato ancora più ampio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “sarebbe il miglior modo per rendere fruibile questo splendore del genio italiano al grande pubblico che verrà in Lombardia e deciderà di visitare le opere di Leonardo Da Vinci in quello che amo chiamare ‘circuito vinciano’.”