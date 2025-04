Le preoccupazioni della premier Meloni

Durante una recente visita sull’Amerigo Vespucci a Ortona, la premier italiana Giorgia Meloni ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla situazione commerciale con gli Stati Uniti. “Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del mercato americano per l’export italiano, che rappresenta circa il 10% delle esportazioni totali. Meloni ha avvertito contro l’allarmismo che circonda la questione, affermando che l’Italia non smetterà di esportare negli Usa, ma è fondamentale affrontare la situazione con serietà e pragmatismo.

Il piano del governo italiano

Il governo sta attualmente conducendo uno studio sull’impatto dei dazi, analizzando il problema settore per settore. La premier ha annunciato che la prossima settimana incontrerà i rappresentanti di tutte le categorie produttive per confrontare le valutazioni del governo con quelle degli operatori economici. “Ragioniamo insieme per capire quali possano essere le soluzioni, a livello italiano, europeo e in una trattativa che va aperta con gli Stati Uniti per cercare soluzioni e arrivare a rimuovere tutti i dazi e non a moltiplicarli”, ha aggiunto Meloni, evidenziando la necessità di un approccio collaborativo.

Possibili misure a livello europeo

In questo contesto, la premier ha suggerito che l’Unione Europea potrebbe dover considerare la sospensione delle norme sul Green Deal, in particolare per il settore automotive, che è stato colpito in modo significativo dai dazi. Questa proposta mira a proteggere le industrie europee e a garantire che non vengano penalizzate ulteriormente in un momento già difficile. Meloni ha sottolineato che è cruciale agire rapidamente e in modo coordinato per affrontare le sfide commerciali e garantire la stabilità economica dell’Italia e dell’Europa.