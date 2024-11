Il rientro di Giorgia Meloni dalla Cop29 di Baku

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata in Italia dopo un breve ma significativo intervento alla Cop29 di Baku, in Azerbaijan. La sua partecipazione al summit sul clima ha rappresentato un momento cruciale per ribadire la posizione dell’Italia in merito alla transizione energetica e alla lotta contro il cambiamento climatico. Arrivata nella capitale azera durante la notte, Meloni ha partecipato a una sessione di alto livello, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con altri leader mondiali su temi di rilevanza globale.

Un approccio pragmatico alla transizione energetica

Durante il suo intervento, Meloni ha enfatizzato la necessità di un approccio “pragmatico” e non “ideologico” per affrontare le sfide legate alla transizione energetica. Questo approccio implica l’adozione di soluzioni diverse e complementari, senza escludere a priori alcuna tecnologia. La premier ha sottolineato l’importanza di perseguire la “neutralità tecnologica”, un concetto che implica l’utilizzo di tutte le risorse disponibili, incluso il nucleare, per garantire una transizione sostenibile e responsabile. Questo messaggio è particolarmente rilevante in un contesto in cui le politiche energetiche devono rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali.

Il ruolo dell’Italia nella lotta al cambiamento climatico

La partecipazione di Meloni alla Cop29 non è solo un segnale della volontà dell’Italia di essere protagonista nella lotta al cambiamento climatico, ma anche un’opportunità per rafforzare le relazioni internazionali su questo tema cruciale. L’Italia, come membro dell’Unione Europea, ha l’obbligo di contribuire attivamente agli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni. La premier ha ribadito che il governo italiano è impegnato a promuovere politiche che favoriscano l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, creando un ambiente favorevole per investimenti nel settore energetico.

In un momento in cui il mondo si trova ad affrontare sfide senza precedenti legate al clima, l’approccio pragmatico di Meloni potrebbe rappresentare una via da seguire per altri paesi. La sua visione di una transizione energetica inclusiva e diversificata potrebbe non solo contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici, ma anche a garantire la sicurezza energetica e la crescita economica dell’Italia.