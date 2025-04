Un governo determinato a riformare l’Italia

In un videomessaggio rivolto al congresso della Lega a Firenze, la premier Giorgia Meloni ha espresso la sua ferma intenzione di proseguire con le riforme fino alla fine della legislatura. “Andremo avanti pancia a terra”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di riforme come quella del premierato, della giustizia e dell’autonomia differenziata. Queste misure, secondo Meloni, sono fondamentali per restituire ai cittadini il potere di scelta su chi deve governare e per garantire un sistema politico stabile.

Riforma della giustizia e autonomia differenziata

La premier ha messo in evidenza la necessità di liberare la magistratura dalle influenze politiche, affermando che la riforma della giustizia è un passo cruciale per garantire un sistema giudiziario equo e imparziale. Inoltre, ha parlato dell’autonomia differenziata, un’iniziativa che mira a garantire prestazioni uniformi a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione in cui vivono. Questo approccio, secondo Meloni, è essenziale per affrontare le disuguaglianze territoriali e migliorare i servizi pubblici.

Immigrazione e sicurezza dei confini

Un altro tema centrale del messaggio della premier è stato quello della sicurezza dei confini e della lotta all’immigrazione illegale. Meloni ha ribadito l’impegno del governo a combattere l’immigrazione di massa, sottolineando i risultati ottenuti nella riduzione degli sbarchi sulle coste italiane. “Continueremo a difendere i confini e a combattere l’immigrazione illegale di massa”, ha affermato, evidenziando l’importanza di un approccio paziente e determinato per affrontare questa sfida. La sicurezza dei confini è vista come una priorità per garantire la stabilità e la sicurezza del paese.