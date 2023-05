Home > Video > Giorgia Meloni: "La priorità è dare all'Italia stabilità" Giorgia Meloni: "La priorità è dare all'Italia stabilità"

"L'elezione diretta del premier assicura stabilità al governo: è questa la più potente riforma economica che possiamo realizzare. E' una nostra priorità e formuleremo una nostra proposta. Spero in una condivisione ampia, che vada oltre la maggioranza ma non a costo di venir meno all'impegno assunto con i cittadini". Così il premier Giorgia Meloni a seguito del confronto con le opposizioni per parlare della riforma costituzionale.