Giorgia Meloni: l'Italia deve fare squadra per crescere

Un appello alla collaborazione tra le imprese

In un momento di grande incertezza economica, la premier Giorgia Meloni ha lanciato un forte appello all’unità durante l’assemblea congiunta di Confindustria Brescia e Bergamo. “Ci confronteremo e non sempre la penseremo allo stesso modo, ma su un punto non ci divideremo: fare quel che è meglio per l’Italia” ha affermato, sottolineando la necessità di remare tutti nella stessa direzione. Questo messaggio di coesione è fondamentale per affrontare le sfide attuali e per tracciare una rotta verso un futuro prospero.

La forza dell’industria italiana

Meloni ha evidenziato come la sinergia tra le imprese possa portare benefici significativi all’intero sistema produttivo italiano. “Più è forte la vostra sinergia, maggiore è il beneficio che il sistema produttivo italiano nel suo complesso può attrarne” ha dichiarato, mettendo in luce l’importanza della collaborazione in un contesto economico complesso. La premier ha anche sottolineato che i principali indicatori macroeconomici mostrano un’Italia solida, capace di affrontare le difficoltà meglio di altre nazioni europee.

Il ruolo del governo e delle imprese

“L’Italia è tornata a correre e il merito di questo successo non è del governo, ma delle imprese e dei loro lavoratori”, ha affermato Meloni, riconoscendo il valore della resilienza e dell’innovazione nel mondo imprenditoriale. Il governo, ha spiegato, ha cercato di creare un ambiente favorevole per chi produce ricchezza e occupazione, attraverso leggi di bilancio ispirate al buonsenso e al pragmatismo. “Abbiamo concentrato tutte le risorse a disposizione per sostenere le imprese che assumono e creano posti di lavoro” ha aggiunto, evidenziando l’importanza di rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie.

Guardare al futuro con pragmatismo

Meloni ha concluso il suo intervento ribadendo che il governo non intende ripetere gli errori del passato, quando si adottavano provvedimenti più utili a raccogliere consenso immediato piuttosto che a gettare le basi per una crescita duratura. Questo approccio pragmatico è essenziale per garantire un futuro prospero all’Italia, dove la collaborazione tra governo e imprese diventa un fattore chiave per il successo.