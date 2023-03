Home > Video > Giorgia Meloni: "L’unico modo per impedire tragedie in mare e fermare gli s... Giorgia Meloni: "L’unico modo per impedire tragedie in mare e fermare gli scafisti? Bloccare le partenze"

"Il punto è che più gente parte più gente rischia di morire. L'unico modo per affrontare seriamente, con umanità, questa materia è fermare le partenze. È l'unico modo per impedire altre tragedie in mare e fermare scafisti e trafficanti senza scrupoli. E su questo serve un'Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità agisca e in fretta". Così il premier Giorgia Meloni dopo la tragedia avvenuta sulle coste calabresi: sono 64 i morti nel naufragio a Crotone.