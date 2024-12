Giorgia Meloni risponde alle critiche in Senato con fermezza e determinazione

La premier italiana difende il suo operato e critica le accuse delle opposizioni durante il dibattito in Aula.

Un intervento carico di emozioni

Giorgia Meloni, premier italiana, ha preso la parola al Senato in un clima di tensione e polemiche. La sua risposta alle critiche è stata un mix di fermezza e irritazione, evidenziando la sua determinazione nel difendere il governo. “Potrò farlo se mi attaccano, no?” ha esordito, tracciando una chiara linea di demarcazione tra il suo operato e le accuse mosse dai senatori dell’opposizione.

Le accuse e le risposte

Le critiche sono arrivate da più fronti, in particolare dal senatore a vita Mario Monti e dal leader del Pd Matteo Renzi. Monti ha accusato Meloni di “imporre un protettorato all’Italia” nei rapporti con figure influenti come Elon Musk, mentre Renzi ha ironizzato sulla sua immagine, paragonandola a quella di Obama. Meloni ha risposto con decisione, affermando che il suo governo non prende ordini da nessuno e che il dialogo con tutti è possibile, ma senza compromessi sulla sovranità nazionale.

Il tema dell’Europa e delle politiche green

Durante il suo intervento, Meloni ha toccato anche il tema dell’Europa, sottolineando la necessità di un cambiamento di approccio alle politiche green. Ha avvertito che l’attuale visione ideologica rischia di portare a una deindustrializzazione dell’Italia, mettendo in pericolo il sistema produttivo. La premier ha insistito sulla necessità di trovare un equilibrio tra la tutela dell’ambiente e il sostegno all’economia, in particolare per il settore automotive.

Le reazioni dell’opposizione

Le parole di Meloni non sono passate inosservate e hanno suscitato reazioni vivaci da parte dell’opposizione. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno contestato la premier, accusandola di essere “serva delle lobby delle banche”. Meloni ha risposto a queste accuse rivendicando il suo operato e sottolineando che il suo governo ha chiesto sostegni significativi agli istituti di credito per affrontare le sfide economiche. La tensione in Aula è stata palpabile, con momenti di forte conflitto verbale.

Un governo in prima linea

Meloni ha concluso il suo intervento ribadendo che il suo governo è impegnato a combattere la mafia e a garantire la sicurezza dei cittadini. Ha citato con orgoglio i risultati ottenuti nella gestione dei migranti e ha risposto alle critiche con un tono di sfida, affermando che non permetterà ingerenze esterne nelle decisioni nazionali. La premier ha dimostrato di essere pronta a difendere le sue scelte, anche di fronte a un’opposizione agguerrita.