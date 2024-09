Giorgia Meloni si trova a New York per partecipare all'Assemblea delle Nazioni Unite.

Giorgia Meloni si trova a New York per partecipare all'Assemblea delle Nazion...

Giorgia Meloni si trova a New York per partecipare all'Assemblea delle Nazion...

La leader del governo italiano, Giorgia Meloni, è arrivata all'aeroporto JFK di New York, accolta dal delegato permanente d'Italia all'ONU, Maurizio Massari, e dall'ambasciatrice italiana negli USA, Mariangela Zappia. Meloni partecipa alle sessioni dell'Assemblea dell'ONU, che proseguiranno fino al 25 settembre.

Giorgia Meloni, capo del governo italiano, è approdata all’aeroporto internazionale JFK di New York. L’hanno ricevuta il delegato permanente d’Italia all’ONU, Maurizio Massari, così come l’ambasciatrice italiana nel territorio americano, Mariangela Zappia. Meloni è lì per partecipare alle sessioni dell’Assemblea, che saranno attive fino al 25 di settembre.