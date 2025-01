Un governo senza rimpianti

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘7’ del Corriere della Sera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso la sua visione riguardo al governo italiano e alle sfide affrontate negli ultimi due anni e mezzo. “Tutto è perfettibile, ma non ho pentimenti né rimpianti”, ha affermato, sottolineando l’importanza di non fermarsi di fronte ai rischi. Meloni ha evidenziato come gli italiani l’abbiano chiamata a governare in un periodo complesso, e ha sempre cercato di orientarsi verso l’interesse nazionale.

Il dialogo con Elon Musk

Un altro tema centrale dell’intervista è stato il rapporto con Elon Musk. Meloni ha descritto Musk come un “uomo geniale” e ha espresso la sua ammirazione per la sua capacità di innovare. “Siamo sicuramente due persone che hanno un ottimo rapporto”, ha dichiarato, evidenziando come il confronto con personalità di spicco come Musk sia sempre interessante. Tuttavia, ha anche riconosciuto che ci sono differenze di opinione, ma ciò non ostacola il dialogo. “Trovo naturale poter dialogare con lui”, ha aggiunto, dimostrando un’apertura al confronto anche su temi controversi.

Investimenti e sicurezza nazionale

Quando le è stato chiesto riguardo alle opportunità concesse alle aziende di Musk e ai potenziali rischi per la sicurezza, Meloni ha risposto con fermezza. “Lavoro per avere maggiori investimenti in Italia e valuto l’utilità di ogni investimento con la lente dell’interesse nazionale”, ha affermato. Questo approccio, secondo Meloni, è fondamentale per garantire che le esigenze di partecipazione e innovazione siano bilanciate con le necessità di sicurezza. Ha sottolineato che questo principio si applica a chiunque desideri investire nel paese, indipendentemente dal nome dell’azienda.

Relazioni internazionali e pace in Ucraina

Meloni ha anche affrontato il tema delle relazioni internazionali, in particolare il suo rapporto con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Ha dichiarato che l’assegnazione della vicepresidenza esecutiva a Raffaele Fitto rappresenta un riconoscimento del ruolo dell’Italia in Europa. Inoltre, ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo all’Ucraina, affermando che le sue parole sono “totalmente sovrapponibili” a quelle espresse dall’Italia. Meloni ha ribadito che l’unico modo per raggiungere la pace è costringere la Russia in una situazione di stallo, evidenziando la necessità di un equilibrio delle forze sul campo.