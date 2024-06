Giornata piena per Giorgia Meloni che oggi terrà due incontri, il primo è praticamente già in corso, dalle 9 è stata convocata la Camera dei deputati per le comunicazioni della premier, mentre la stessa sorte toccherà al Senato durante le 15 del pomeriggio. In entrambi i casi si parlerà del Consiglio Europeo che si terrà domani e dopodomani.

Giorgia Meloni si prepara al Consiglio Europeo

Proprio in questo momento Giorgia Meloni sta tenendo un discorso alla Camera dei deputati in vista del Consiglio Europeo che è praticamente dietro l’angolo, visto che avrà luogo sia domani che il 27 giugno. Un incontro che è possibile seguire in diretta sul sito ufficiale della Camera dei deputati a questo indirizzo.

La premier ha esordito sottolineando la necessità di cambiamenti per quanto riguarda l’Europa, un sentimento che secondo il suo punto di vista è condiviso da molti, cittadini compresi che l’hanno dimostrato attraverso il voto. Secondo Meloni, l’Unione europea è diventata praticamente un “gigante burocratico” e non è stata in grado di cambiare insieme ai mutamenti che interessavano il resto del mondo. Secondo il suo modo di vedere, si è usato per troppo tempo una visione “eurocentrica” della situazione internazionale.

Anche oggi alle 15 del pomeriggio Giorgia Meloni continuerà a parlare di ciò che ha intenzione di portare sul tavolo del Consiglio Europeo, ma spostandosi al Senato.