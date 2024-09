Giorgia rivela se Emanuel Lo è stato confermato di nuovo in Amici 24 o meno.

La 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi avrà Raphael Gualazzi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, e Rudy Zerbi come parte del team di professori, mentre Raimondo Todaro non sarà presente. La partecipazione di Anna Pettinelli resta incerta, ma sembra che Emanuel Lo sarà coinvolto, secondo un indizio dato involontariamente da Giorgia durante una conferenza stampa di X Factor. Nel frattempo, l'insegnante storica Fioretta Mari esprime il desiderio di ritornare ad Amici, sottolineando l'importanza che la dizione riveste per i cantanti e l'interpretazione e la mimica per i danzatori.

Il 22 settembre Maria De Filippi riaccenderà i riflettori sulla 24esima edizione di Amici. Fra i volti noti che torneranno a far parte del team di professori, ci sono Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Al contrario, Raimondo Todaro non parteciperà all’edizione di quest’anno. Si stava speculando sulla partecipazione di Anna Pettinelli e Emanuel Lo, ma i dubbi su quest’ultimo sono stati messi a tacere involontariamente da Giorgia durante la conferenza stampa di X Factor.

Un giornalista, in una domanda provocatoria, ha chiesto a lei ed Emanuel Lo, entrambi coinvolti in Amici e X Factor, come riuscissero a mantenere i segreti. La risposta esplicativa di Giorgia ha rivelato che entrambi saranno impegnati. Inoltre, ha affermato che il vero problema sarà gestire il giovedì, giorno in cui il loro figlio rimarrà da solo perché, come ha detto Giorgia, lei è una vera casalinga con altre preoccupazioni che discutere di Amici e X Factor.

Con queste informazioni siamo sicuri di quattro professori di Amici 24: Celentano, Zerbi, Cuccarini e Lo. Rimane un interrogativo riguardo la partecipazione di Anna Pettinelli. Nel frattempo, Fioretta Mari, insegnante storica di Amici, sembra stia facendo capolino nuovamente sulla scena.

“Lasciami ritornare ad Amici, ho molto da offrire ai tuoi giovani talenti. Se la mia cara Maria dovesse chiamarmi, sono sempre pronto, sempre presente. Comprendo che la categoria degli attori è stata eliminata perché non era particolarmente fortunata. Tuttavia, ritengo che la dizione sia fondamentale per i cantanti, così come l’interpretazione e la mimica sono essenziali per i danzatori. Ho adorato il mio ruolo all’interno dello show. Non far più parte del team di Amici è una delle mie maggiori sofferenze. Quelli erano gli anni dorati della mia esistenza”.