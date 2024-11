Illuminazione simbolica per una causa importante

Oggi, Milano si veste di arancione, un colore che rappresenta la lotta contro la violenza sulle donne, in occasione della Giornata mondiale per il contrasto a questo fenomeno inaccettabile. Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli sono stati illuminati per sottolineare l’importanza di questa giornata, che si celebra ogni 25 novembre. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato che questa è solo la prima di una serie di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione su un tema così delicato e urgente.

Eventi e attività di sensibilizzazione

Oltre all’illuminazione dei palazzi, Milano ospiterà una serie di eventi significativi. Una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, sarà esposta all’ingresso della piazza del Palazzo della Giunta regionale. Questo gesto vuole fungere da monito e da luogo di riflessione per tutti i cittadini. Domani, l’assessore regionale alla Famiglia, Elena Lucchini, organizzerà un evento all’Auditorium Testori intitolato ‘Contro la violenza, rompi il silenzio’, dedicato agli studenti, per educarli e sensibilizzarli su questo tema cruciale.

Collaborazione e supporto alla comunità

Nel pomeriggio, si svolgerà un talk istituzionale dal titolo ‘Contro la violenza, una rete al tuo fianco’, dove verrà firmato un Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Psicologi per affrontare in modo congiunto la violenza sulle donne. Inoltre, l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, sarà presente in piazza San Babila, dove il personale della Polizia di Stato fornirà informazioni e supporto ai cittadini attraverso una pagoda informativa e un camper. Queste iniziative rappresentano un passo importante verso la creazione di una rete di supporto per le vittime di violenza, sottolineando l’importanza della comunità nel contrastare questo fenomeno.