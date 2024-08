Giovanni Toti: “Non ho intascato un euro, sono più povero di 9 anni fa”

Le dichiarazioni dell’ex presidente della Regione Liguria durante una conferenza stampa dopo un incontro con i componenti della sua lista civica.

Giovanni Toti, ex governatore della Liguria, è tornato libero. Si trovava ai domiciliari nella sua villa ad Ameglia, in provincia di La Spezia, dallo scorso maggio. “Non ho intascato un euro per me stesso o per la mia famiglia. Anzi sono orgoglioso di dire che sono assai più povero di nove anni fa quando facevo il direttore e nonostante gli emolumenti che spettano a un presidente di regione non siano bassi” sono state le sue parole.

L’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha voluto chiarire di essere più povero di 9 anni fa e di non aver preso un euro per se stesso e la sua famiglia. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa dopo un incontro con i componenti della sua lista civica, che si è tenuto in un albergo a Genova. “Qui stiamo parlando di un collegamento con la attività politica” ha aggiunto l’ex governatore.