Dopo i domiciliari scattati lo scorso 7 maggio, l’ex governatore della Liguria Giovanni Toti è tornato libero oggi, giovedì 1 agosto.

La decisione della gip di Genova per Toti

La gip di Genova Paola Faggioni ha accolto l’istanza presentata dal difensore dell’ex presidente della regione, l’avvocato Stefano Savi.

Con le dimissioni dalla carica ricoperta sono venute meno le esigenze cautelari, dunque adesso Toti si prepara al processo immediato chiesto dalla procura. A tal proposito, per la procura, guidata da Nicola Piacente, con le dimissioni di Toti non ci sarebbe più il rischio di reiterazione del reato.

Le prime parole dell’ex governatore Toti

“Sono mancato per un po’, e soprattutto mi siete mancati tanto. Grazie mille a tutti coloro che in questi 86 giorni tramite la famiglia, l’avvocato, e in ogni modo possibile, mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. È stato il maggior conforto in questi giorni bui“.

Sono state queste le prime parole dopo la fine dei domiciliari, poco dopo le 12.30.

Le parole del legale Stefano Savi

“Non ha alcun vincolo. Riprenderà la sua vita da uomo libero e come tale potrà far tutto quello che fa un libero cittadino, anche politica”.

In vista del processo, il prossimo obiettivo per il legale resta quello di sentire tutte le intercettazioni. Toti si dice pronto a difendersi da ogni accusa, con la coscienza a posto per non aver mai intascato un centesimo dei liguri, ma lasciando una Liguria più ricca.