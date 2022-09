Giovannini: no all’istituzione di un Ministero per il Mare

Roma, 22 set. (askanews) – “Non credo all’istituzione di un ministero per il Mare”. Perché “l’economia del mare va coniugata con quella della terra”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione della cerimonia d’inaugurazione del Salone nautico di Genova.

“Un ministero del mare che non guardi alla connessione dell’economia della terra renderebbe questo settore molto meno integrato rispetto a quello che non solo merita ma di cui abbiamo bisogno – ha detto – lavorare su tutta l’economia del mare è possibile anche con l’attuale assetto istituzionale”.

“La pianificazione delle infrastrutture portuali – ha concluso Giovannini – non può essere fatta non pensando alle infrastrutture retroportuali, ferroviarie e stradali, ma pensiamo anche a tutta l’elettrificazione delle banchine che non può essere disgiunta da come tutto il sistema energetico funziona”.