Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Rossana Mongiardo, ha deciso di archiviare il fascicolo riguardante l’ex assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera e Luigi Cajazzo, ex direttore generale del Welfare lombardo. Questa decisione è stata presa dopo aver considerato le motivazioni presentate dalla Procura di Brescia riguardo alla gestione della pandemia.

Le accuse per l’ex assessore, attualmente consigliere regionale e presidente della commissione speciale sul Pnrr, e per l’ex dg Cajazzo, attualmente alla guida dell’Asst degli Spedali Civili di Brescia, riguardavano il rifiuto di atti d’ufficio in relazione a specifici adempimenti richiesti dai piani pandemici a livello nazionale e regionale. È emerso che nella gestione della prima ondata di Covid in Lombardia non vi sono stati reati né dolo. “Sono lieto della conclusione di questa vicenda, il tempo premia la verità”, ha dichiarato il politico lombardo.