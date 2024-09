Gip: 'Se viene rilasciato, Beretta ha la possibilità di continuare la disputa'

Esiste un rischio "reale e grave" che Andrea Beretta, se fosse in libertà, "potrebbe manipolare potenziali testimoni o cercare nuove opportunità per perpetrare altri crimini violenti per continuare la faida che ha originato l'attuale situazione". Questo è quanto affermato dal giudice Lorenza Pasq...

Esiste un rischio “reale e grave” che Andrea Beretta, se fosse in libertà, “potrebbe manipolare potenziali testimoni o cercare nuove opportunità per perpetrare altri crimini violenti per continuare la faida che ha originato l’attuale situazione”. Questo è quanto affermato dal giudice Lorenza Pasquinelli nel provvedimento in cui ha convalidato l’arresto e stabilito la detenzione per Beretta, uno dei leader ultrà dell’Inter, imputato per l’omicidio di Antonio Bellocco, un altro capofila emergente della curva Nord e della ‘ndrangheta. Secondo il giudice, inoltre, le prove a disposizione sono “robuste” e i reati attribuiti sono di “estrema gravità”.