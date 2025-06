Giubileo, Infiorata Pro Loco d’Italia: l’arte dei territori fiorisce in piazza San Pietro

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - A partire dal tardo pomeriggio di domani e durante la giornata di domenica 29 giugno piazza San Pietro e via della Conciliazione si trasformeranno in un meraviglioso scenario di arte effimera, colori e simboli. Lo fa sapere l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – A partire dal tardo pomeriggio di domani e durante la giornata di domenica 29 giugno piazza San Pietro e via della Conciliazione si trasformeranno in un meraviglioso scenario di arte effimera, colori e simboli. Lo fa sapere l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli) ricordando che il 2025 segna il 400esimo anniversario della prima Infiorata storica di Roma (1625–2025): questa tradizione è stata riscoperta nel 2010 e dal 2011, grazie alla pro loco di Roma Capitale, ogni anno viene riproposta.

"La tradizione delle infiorate ha una storia antica. Si attesta che la prima infiorata venne realizzata a Roma proprio il 29 giugno del 1625 – osserva l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli) – Un’occasione speciale, non solo per la spettacolarità delle opere floreali, ma anche per il suo significato profondo: celebrare la cultura, la fede e la coesione tra le comunità". Oltre 800 volontari saranno impegnati nella realizzazione di tappeti di arte effimera. Ricco il programma della due giorni che prevede momenti intensi a partire dalla sera di sabato 28 giugno quando gli infioratori inizieranno a realizzare i quadri floreali e proseguiranno per tutta la notte. Alcune opere collettive saranno dedicate ai simboli del Giubileo e al tema di quest’anno: pellegrini di speranza.

I tappeti floreali realizzati nelle varie tecniche e con diversi materiali (fiori, trucioli di legno, semi, sale, zucchero, sassolini ecc.) verranno realizzati su via della Conciliazione, in piazza San Pietro e Piazza Pia e un quadro verrà allestito sul sagrato della Basilica di San Pietro. A realizzare i quadri floreali saranno oltre 34 tra Pro Loco e gruppi di infioratori facenti parte della rete nazionale delle infiorate e delle composizioni di arti effimere provenienti da tutta la penisola a testimonianza di un’Italia che si muove insieme per raccontare la propria storia attraverso la bellezza. Per il Giubileo delle Pro Loco sono attesi a Roma oltre 4000 pellegrini soci dell’Unione nazionale pro loco d’Italia.