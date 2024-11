Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre 2023, non si sentiva libera con il suo ex fidanzato, Filippo Turetta, reo confesso. Le sue paure emergono nelle chat dell’8 novembre.

Il costante controllo, l’ossessione e la mania di Filippo Turetta nei confronti di Giulia Cecchettin non sono ipotesi dell’accusa, ma risultano chiaramente dalle chat tra i due, che rivelano il clima di angoscia che la ragazza stava vivendo. Tre giorni prima dell’omicidio, come riporta il Corriere della Sera, Giulia scriveva:

“ Pippo sei ossessionato signore! Sei uno psicopatico! Che cosa devo fare? Lasciarti dirmi quando fare che cosa e controllarmi? Io sinceramente non lo trovo corretto, ok? Quindi io mi sto comportando solo di conseguenza a come ti comporti tu. Se tu ti comporti di m**** come uno psicopatico, io mi comporto di conseguenza allontanandoti, allontanandomi, Pippo. Perché mi stai cominciando a fare paura”.

Il 2 ottobre, Giulia Cecchettin confida a un’amica il suo stato di angoscia e il comportamento di Turetta:

“Vorrei che sparisse, non voglio più avere contatti con lui, ma allo stesso tempo lui mi dice cose come che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a fissare il soffitto, che pensa solo a suicidarsi (…) Vorrei tanto uscire dalla sua vita, ma non so come fare perché mi sento in colpa se dovesse farsi del male”.