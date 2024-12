Un inizio di partita difficile

La puntata di Affari Tuoi di domenica 15 dicembre ha visto come protagonista Giulia, una pacchista siciliana che ha portato con sé un corno portafortuna, sperando di attirare la fortuna. Tuttavia, sin dall’inizio, la sorte non è stata dalla sua parte. Nel primo giro, Giulia ha subito una serie di perdite, tra cui pacchi blu di grande valore, come quelli da 200.000 e 75.000 euro. La tensione in studio era palpabile, e il conduttore Stefano De Martino ha cercato di alleggerire l’atmosfera con una battuta: “Ma siamo sicuri che questo corno funzioni?”.

Una serie di scelte difficili

Nonostante i primi colpi duri, Giulia ha continuato a giocare, affrontando alti e bassi nel corso della partita. Dopo aver rifiutato un’offerta di 27.000 euro, ha subito un’altra batosta con la perdita del premio più alto, quello da 300.000 euro. A quel punto, la giovane ha deciso di cambiare il suo pacco, affermando che “il numero 14 non mi dice niente”. Questa scelta si è rivelata un po’ più fortunata, ma non senza ulteriori perdite. La partita ha preso una piega positiva con il pescaggio di pacchi blu, portando a nuove offerte da parte del Dottore, che ha proposto prima 19.000 euro e poi 27.000 euro.

Il gesto controverso e le polemiche sui social

Durante la puntata, un momento particolare ha catturato l’attenzione del pubblico: Giulia ha scherzato sul “gluteo portafortuna” di Stefano De Martino, palpeggiando il conduttore in un abbraccio. Questo gesto ha sollevato un vespaio di polemiche sui social, con alcuni spettatori che lo hanno ritenuto inappropriato. Nonostante De Martino abbia cercato di minimizzare la situazione, il suo atteggiamento ha suscitato disagio tra alcuni utenti, che hanno interpretato il gesto come un tentativo di sviare un momento imbarazzante. Altri, invece, hanno considerato la questione una semplice gag, sostenendo che il conduttore fosse consapevole della situazione.

Un finale amaro

Nonostante le speranze e i tentativi di Giulia di cambiare la sorte, la serata si è conclusa in modo deludente. Nel suo pacco finale, infatti, c’erano solo 200 euro, lasciando lei e il fratello Alessio a mani vuote. La puntata ha messo in luce non solo la fortuna e la sfortuna che caratterizzano il gioco, ma anche le dinamiche sociali e le reazioni del pubblico di fronte a situazioni che sfuggono al controllo. La storia di Giulia rimarrà impressa nella memoria degli spettatori, non solo per il gioco, ma anche per le emozioni e le polemiche che ha suscitato.