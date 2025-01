Il ritorno dell’edicola a Farneta di Montefiorino

Farneta di Montefiorino, un piccolo comune dell’Appennino modenese, ha riacquistato un’importante risorsa per la comunità: l’edicola. Grazie all’intraprendenza di Giulia Piras, una giovane di soli 19 anni, questo punto di riferimento locale è tornato a vivere. Giulia ha deciso di affrontare la sfida di gestire un’attività tutta sua, dimostrando che anche nei luoghi più isolati è possibile fare impresa e contribuire al benessere della comunità.

Una scelta controcorrente

In un’epoca in cui molti giovani scelgono di trasferirsi nelle città per cercare opportunità lavorative, Giulia ha fatto una scelta controcorrente. “Tutti vanno in città, io resto qui” ha dichiarato in un’intervista a Tgcom24. Questa affermazione non è solo un modo di dire, ma un vero e proprio manifesto della sua volontà di rimanere legata alle radici e al territorio. La sua decisione di aprire l’edicola rappresenta un atto di coraggio e determinazione, un segnale di speranza per le zone montane che stanno affrontando il problema dello spopolamento.

Un punto di riferimento per la comunità

La presenza di un’edicola non è solo una questione commerciale; è un elemento fondamentale per la vita sociale di un paese. L’edicola di Giulia non offre solo giornali e riviste, ma diventa anche un luogo di incontro per gli abitanti di Farneta. Qui, le persone possono scambiare opinioni, condividere notizie e mantenere vive le tradizioni locali. Giulia ha saputo creare un ambiente accogliente, dove ogni cliente si sente parte di una comunità. La sua iniziativa ha già attirato l’attenzione di molti, contribuendo a rivitalizzare l’intera area.

Un esempio da seguire

La storia di Giulia Piras è un esempio di come la passione e la determinazione possano fare la differenza. In un periodo in cui le aree montane sono spesso trascurate, la sua iniziativa rappresenta un modello per altri giovani imprenditori. La sua edicola non è solo un’attività commerciale, ma un simbolo di resistenza e speranza per il futuro delle comunità montane. Giulia dimostra che è possibile investire nel proprio territorio, creando opportunità e contribuendo al benessere collettivo.