Quando è prevista la tanto attesa fine del maltempo e per quale periodo si prevede l'ondata di caldo in arrivo

Prima le piogge e il meteo severo e poi un’ondata di caldo, la prima della stagone: arrivano dal colonnello Mario Giuliacci le buone notizie per gli italiani ma sono notizie a lungo temine: riguardano la fine del maltempo e l’arrivo di una ondata di caldo. Le previsioni meteo dopo questo lungo periodo di maltempo sono finalmente più rosee ma non lo saranno prima di altri otto/nove giorni. Il dato al momento è che gli italiani dovranno rassegnarsi: le previsioni meteo dicono che non è ancora tempo per il tempo estivo o tardo autunnale.

Fine del maltempo e ondata di caldo in arrivo

Secondo il noto esperto meteo infatti anche per i prossimi giorni sono previste forti piogge ovunque sulla Penisola. Ma fino a quando dureranno? La risposta è netta: “almeno fino al prossimo martedì 23 maggio”. Il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci ha spiegato ai media la situazione in Italia dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni. Ha detto il colonnello: “Avevamo detto che ci sarebbe stata una lunga fase piovosa ed infatti continuerà ancora per i prossimi sette/otto giorni, almeno fino a martedì 23 maggio, con piogge tutti i giorni e a intermittenza su tutta l’Italia”. Poi la precisazione: “Mercoledì 17 sono previste piogge forti su Lazio, Emilia Romagna, Marche e Umbria“.

La prima tregua a partire dal 18 maggio

E “per temporali violenti si indicano quelle condizioni in cui o ci sono venti forti oltre i 60/70 chilometri orari, oppure grandine o il nubifragio, con la caduta di 50 millimetri in un’ora“. Ma quando si potrà intravedere un primo miglioramento? A partire da giovedì 18 maggio quando, secondo le previsioni di Giuliacci, “pioverà solo al Centro Nord. Venerdì sarà la volta di rovesci su regioni di Nord Ovest e Alpi soprattutto al pomeriggio”. Poi sabato una nuova perturbazione “che porterà pioggia su tutto il Centro Sud, sulle Alpi, Piemonte e Isole maggiori“.

Quando finirà il maltempo severo

“Poi, ancora, domenica 21 maggio sono attese piogge deboli ovunque, lunedì 22 al Nord e sulle regioni Tirreniche e infine martedì 23 maggio di nuovo pioggia quasi ovunque, con gli accumuli maggiori che saranno di circa 100 millimetri su gran parte del Centro Sud ed Emilia Romagna”. E dopo questa ultima fase turbolenta arriverà il tanto atteso caldo.