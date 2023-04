Maltempo, allerta meteo gialla e arancione: le zone a rischio

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per rischio temporali in diverse regioni italiane

La Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per la giornata di oggi, lunedì 3 aprile. Secondo quanto riferito dagli esperti, si assisterà a un ulteriore peggioramento delle condizioni metereologiche nel nostro Paese.

Torna il maltempo in Italia

I metereologi spiegano che il peggioramento delle condizioni atmosferiche in Italia sarà dovuto ad una struttura depressionaria centrata sulla Sardegna che si sposterà verso le regioni del Sud, in particolare la Calabria e la Sicilia. Attesi venti forti nelle regioni del Nord.

Maltempo, allerta meteo: quali sono le regioni a rischio

Le zone segnalate a rischio (allerta idraulica/arancione) per quanto riguarda la Calabria sono: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale. Molte di queste aree saranno interessate anche da forti temporali. Per quanto riguarda la Sicilia, invece, si parla di moderata criticità per rischio temporali nella zone Nord-Orientale, sul versante tirrenico e isole Eolie, nel Centro-Settentrionale, sul versante tirrenico, Nord-Orientale e versante ionico. Le altre regioni a rischio temporali sono: la Basilicata, l’Abruzzo, Molise, Umbria e Puglia.