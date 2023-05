Home > Video > Giuliana a Giorgia Felli: "Tu non ce l'hai l'imperfezione" Giuliana a Giorgia Felli: "Tu non ce l'hai l'imperfezione"

"Lei è Giuliana , una signora di 90 anni, è la mia vicina di casa da quando mi sono trasferita per l’università. Spesso mi invita a cena e poi finiamo sempre a parlare. Lei mi da tanti consigli, mi aiuta in ogni occasione. Ci tengo al suo parere, ci credo . È una persona di cuore, diretta e sincera. In questo momento mi sentivo insicura, lei mi ha risposto..". Il racconto di Giorgia Felli sui social