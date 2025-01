Un anniversario che fa riflettere

Oggi, 15 gennaio, segna un anniversario significativo: Giulio Regeni avrebbe compiuto 37 anni. La sua vita, interrotta tragicamente nel gennaio del 2016, continua a essere un simbolo di lotta per la giustizia e la verità. La madre, Paola Deffendi, ha voluto ricordarlo con un toccante post sui social, condividendo una foto di un’abitazione adornata da uno striscione giallo che recita ‘Verità per Giulio Regeni’. Questo gesto semplice ma potente rappresenta non solo il dolore di una madre, ma anche la determinazione di una comunità che non dimentica.

Il messaggio di speranza e impegno

Il post di Paola è accompagnato dalla scritta ’37 non compiuti!’ e dall’hashtag #giallogiulio, un richiamo alla mobilitazione collettiva per ottenere giustizia. Anche l’account collettivo ‘Giulio siamo noi’ ha dedicato un messaggio al giovane ricercatore friulano, promettendo un impegno costante fino a quando non ci sarà piena verità e giustizia. Queste parole risuonano forti e chiare, sottolineando l’importanza di non dimenticare le ingiustizie subite e di continuare a chiedere responsabilità.

Il processo in corso e le speranze di giustizia

Il 2024 segna un momento cruciale nella ricerca della verità, con l’inizio del processo a carico di quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio. Questo processo, che si svolge davanti alla prima Corte d’Assise di Roma, rappresenta una speranza per la famiglia e per tutti coloro che hanno a cuore la giustizia. La lotta di Giulio non è solo una questione personale, ma un richiamo universale per i diritti umani e la dignità di ogni individuo. La sua storia continua a ispirare attivisti e cittadini, che si uniscono per chiedere che non ci siano più omertà e che la verità venga finalmente a galla.