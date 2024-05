Giustizia: Benigni (Fi), 'separazione carriere svolta importante, vinta battaglia storica'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Con la riforma della giustizia varata oggi dal consiglio dei ministri Forza Italia vince una battaglia storica che porterà ad un sistema giudiziario più equo ed efficiente. La separazione delle carriere rappresenta infatti una svolta fondamentale per un riequilibrio del sistema giustizia, per evitare commistioni tra chi accusa e chi giudica e garantire l’effettiva imparzialità a tutela dei cittadini. Una riforma di civiltà, per cui ci siamo sempre battuti con il presidente Berlusconi, finalmente diventa realtà. Forza Italia, ancora una volta, mantiene gli impegni presi con gli elettori". Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.