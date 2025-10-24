Giustizia: Bonelli, 'su Bartolozzi presenterò esposto per peculato e danno erariale'

Roma, 24 ott (Adnkronos) – "Chiedo alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come possa tollerare che il capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia — di fatto il vero ministro della Giustizia — utilizzi una motovedetta della Guardia di Finanza per recarsi a un convegno sulla giustizia a Capri, insieme al marito Gaetano Armao, relatore in quel convegno".

Lo dice Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Al convegno svoltosi a Capri dal 4 al 5 ottobre, hanno partecipato magistrati sotto scorta, il Viceministro della Giustizia Francesco Sisto e il Capo dell’Ufficio legislativo di via Arenula, Antonio Mura, i quali per raggiungere l’isola hanno utilizzato un traghetto -prosegue Bonelli-. Distogliere da funzioni di servizio e di controllo una motovedetta della Guardia di Finanza per accompagnare il Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e suo marito a un convegno — quando avrebbero potuto utilizzare un traghetto come ha fatto l’intera delegazione ministeriale — è un fatto grave, che chiama in causa la Presidente Meloni, la quale rimane in silenzio di fronte a questo uso spregiudicato e arrogante di mezzi dello Stato. Un comportamento che ricorda da vicino anche lo scandalo del caso Almasri".

"Mi aspettavo che in questi giorni la Premier intervenisse, invece nulla: solo silenzio. Per questo motivo presenterò un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura Generale della Corte dei Conti, affinché venga verificato se sia stato commesso il reato di peculato e se vi sia stato un danno erariale. Bartolozzi non è intervenuta al convegno, mentre il marito sì. Cosa ha fatto dunque? Ha accompagnato il marito con la motovedetta della Finanza?”, conclude Bonelli.