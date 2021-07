Giustizia, Conte: miglioramenti per scongiurare impunità

Milano, 19 lug. (askanews) – Sulla riforma della giustizia “ho assicurato un contributo attento e costruttivo da M5s. M5s si era già distinto e aveva lavorato per l’accelerazione dei processi e anche in Parlamento darà un contributo per migliorare e velocizzare i processi. Ma a Draghi ho ribadito che saremo molto vigili nello scongiurare che non si creino soglie di impunità. Si continuerà a lavorare e M5s sarà molto attento per miglioramenti e interventi che possano scongiurare soglie di impunità”.

Lo ha detto l’ex premier Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando davanti a Palazzo Chigi.

“Mettiamo da parte le bandierine e le ideologie. Vogliamo assicurare agli italiani una giustizia con tempi chiari e alle vittime dei reati vogliamo assicurare giustizia. Non possiamo creare il rischio possano svanire nel nulla i processi. Sono valutazioni che devono riguardare tutte le forze politiche”, ha concluso Conte.