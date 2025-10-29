Giustizia: domani conferenza stampa Pd con Schlein al Senato**

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Domani, giovedì 30 ottobre, dopo l’approvazione definitiva in Senato della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati il Pd terrà un incontro aperto ai giornalisti. All’ incontro, che si terrà nell’aula convegni del Senato (ex aula Difesa, piano terra, palazzo Carpegna), a partire dalle ore 13.30, interverranno la segretaria del Pd Elly Schlein e i presidenti dei gruppi parlamentari dem Francesco Boccia e Chiara Braga.
