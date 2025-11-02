Giustizia: Gasparri, 'bugia pm subordinato alla politica, verità spartizione correnti Csm'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "I nemici della riforma della giustizia non avendo argomenti da contrapporre alla validità del cambiamento che sarà sottoposto al referendum mentono sapendo di mentire. Rattrista vedere ogni giorno ripetere che ci sarà la subordinazione dei pubbli...

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "I nemici della riforma della giustizia non avendo argomenti da contrapporre alla validità del cambiamento che sarà sottoposto al referendum mentono sapendo di mentire. Rattrista vedere ogni giorno ripetere che ci sarà la subordinazione dei pubblici ministeri alle autorità politiche. Questa menzogna è ripetuta con insistenza anche dal procuratore della Repubblica di Napoli, Gratteri, che stimo, il che dimostra che non ci sono argomenti per opporsi alla fine del mercimonio correntizio delle cariche nel Csm o alla separazione delle carriere, che veniva auspicata decenni fa anche da Falcone.

Ed allora sapendo che la partita è persa, introducono autentiche bugie. Chi dice che c'è la subordinazione del pm alla politica è un bugiardo e come tale va classificato pubblicamente". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"Citino -aggiunge- quali norme comportano questo cambiamento. Peraltro si tratta di un sistema che c'è in tutto il mondo, ma che non c'è e non ci sarà in Italia. Scendano in campo confrontandosi sulla verità. E i bugiardi, anche se con la toga sulle spalle, saranno chiamati come tali da noi pubblicamente. Basta menzogne. Ci si confronti sulla verità. Chi sparge bugie difende la spartizione correntizia nel Csm. Che invece è una verità incontestabile”.