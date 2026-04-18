Mandelson, sicurezza e responsabilità: la sfida per Keir Starmer

Il ritiro del nullaosta a Peter Mandelson e la decisione di sovrascrivere l'esito dei controlli sollevano dubbi su procedure, responsabilità e trasparenza a Downing Street

La nomination di Peter Mandelson a ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, annunciata a dicembre 2026, è diventata l’epicentro di una crisi politica che riguarda direttamente il primo ministro Keir Starmer. Fonti investigative hanno rivelato che, a fine gennaio 2026, la procedura di developed vetting condotta da UK Security Vetting non aveva dato il via libera; nonostante ciò, funzionari del Foreign Office avrebbero usato un’autorità rara per oltrepassare il parere dei servizi di sicurezza.

Da qui sono nate domande sulla correttezza delle pratiche, sulla tempistica delle comunicazioni al pubblico e sulla responsabilità dei vertici dello Stato.

Le tensioni si sono intensificate mentre emergono collegamenti controversi tra Mandelson e il defunto Jeffrey Epstein, e mentre il governo affronta richieste d’indagine e dimissioni. Secondo le ricostruzioni, il politico ha assunto formalmente il ruolo il 10 febbraio 2026, ma è stato poi sollevato dall’incarico l’11 settembre 2026 quando sono venuti alla luce dettagli sul suo rapporto con Epstein.

Parallelamente, è stata resa nota un’arresto su sospetto di illecito pubblico avvenuto il 23 febbraio, alimentando ulteriormente le critiche contro la gestione dell’intera vicenda.

Le tappe chiave e perché contano

La cronologia dei fatti è centrale per comprendere le contestazioni: l’annuncio di dicembre 2026 precede il rigetto della developed vetting a fine gennaio 2026; nonostante questo, fonti indicano che il Foreign Office avrebbe sovrascritto la decisione dei verificatori, permettendo a Mandelson di insediarsi il 10 febbraio 2026.

La rimozione dall’incarico dell’11 settembre 2026 e le successive indagini hanno esposto falle nella catena di responsabilità e nella trasparenza delle comunicazioni ufficiali. Per molti osservatori la sequenza suggerisce non solo un problema operativo ma anche una questione di fiducia istituzionale.

Il ruolo del processo di sicurezza

Il developed vetting è concepito per accertare che una persona non sia vulnerabile a ricatti o a pressioni esterne: il controllo include verifica del credito, background penale e un’intervista approfondita condotta da operatori specializzati. In pratica, UK Security Vetting valuta se un candidato può accedere a informazioni classificate senza correre rischi per la sicurezza nazionale. Il fatto che quel parere sia stato apparentemente ignorato solleva interrogativi sul rispetto delle procedure e sulle ragioni tecniche o politiche che possono aver condotto alla deroga.

Responsabilità politiche e amministrative

La rivelazione ha avuto conseguenze immediate: il capo amministrativo del Foreign Office, Sir Olly Robbins, ha lasciato l’incarico dopo che è emerso che il suo dipartimento aveva annullato il verdetto dei verificatori. Downing Street sostiene che il primo ministro non fosse a conoscenza del rigetto della valutazione fino a tempi recenti; tuttavia, opposizione e alcuni alleati chiedono chiarezza. Figure come Kemi Badenoch e Ed Davey hanno chiesto le dimissioni del premier se verrà provato che ha fuorviato il Parlamento, mentre il Partito Nazionale Scozzese ha chiesto indagini formali sul possibile inganno del pubblico.

Le conseguenze sul piano istituzionale

La vicenda tocca temi previsti dal Ministerial Code, che richiede dimissioni in caso di misleading parliament (aver fornito informazioni ingannevoli al Parlamento). Il governo ha accettato di pubblicare documenti in ottemperanza a una humble address del Parlamento, ma è emerso che si è valutato anche l’eventualità di trattenere materiale sensibile. L’intelligence and security committee verrà coinvolto per valutare documenti che richiedono redazioni per questioni di sicurezza nazionale e relazioni internazionali.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Il primo ministro è atteso in Parlamento per spiegare la propria posizione e il governo ha avviato verifiche interne sui motivi che hanno portato alla concessione del nullaosta contro il parere dei verificatori. Le opzioni aperte vanno da un’inchiesta formale sul comportamento dei funzionari a possibili ripercussioni politiche per i responsabili della nomina. Se emergerà che è stato fornito un resoconto fuorviante alle Camere, la pressione per dimissioni o per interventi disciplinari sul piano politico aumenterà notevolmente.

Trasparenza, fiducia e il futuro del governo

Al centro della crisi non c’è solo la figura di Mandelson ma la tenuta della fiducia pubblica nel modo in cui vengono prese decisioni sensibili. La vicenda mette sotto la lente la necessità di procedure più robuste, di canali comunicativi chiari tra funzionari e ministri e di maggiore trasparenza nelle relazioni con il Parlamento. Il giudizio finale su come si risolverà questa crisi dipenderà dalla chiarezza delle indagini, dalla pubblicazione dei documenti richiesti e dall’esito delle possibili verifiche sull’eventuale inganno delle istituzioni.