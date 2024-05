Giustizia: Meloni, 'Parlamento dia a Paese prima possibile riforma che restituisce fiducia'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il disegno di legge sulla giustizia "approvato oggi in Cdm oggi passa ora al Parlamento che dovrà esprimersi, per consegnare il prima possibile all’Italia una riforma che vuole ridare piena fiducia agli italiani nella magistratura, assicurando i principi...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Il disegno di legge sulla giustizia "approvato oggi in Cdm oggi passa ora al Parlamento che dovrà esprimersi, per consegnare il prima possibile all’Italia una riforma che vuole ridare piena fiducia agli italiani nella magistratura, assicurando i principi di indipendenza e parità tra accusa e difesa". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sui canali social postato al temine del Cdm che ha dato disco verde alla riforma della giustizia.