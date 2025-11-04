Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Ho appena firmato per il Referendum sulla Giustizia. Voteremo NO. Perché la Giustizia non sia uno strumento di potere nelle mani della maggioranza, ma garanzia per tutti i cittadini”. Così sui suoi social il senatore del Pd, Marco Meloni, primo esponente dell’opposizione a firmare la richiesta di referendum per la riforma della Giustizia, insieme alla senatrice Pd Susanna Camusso.
Giustizia: Meloni (Pd), 'appena firmato per referendum, voteremo no'
