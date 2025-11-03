Giustizia: Mollicone, 'firmato per referendum, ora parola a italiani su riforma di civiltà'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Questa mattina, presso l'Ufficio Servizio Prerogative e Immunità della Camera dei deputati, ho firmato la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale sulla Giustizia. Con questo atto si apre la fase in cui saranno gli italiani a scegliere. &...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Questa mattina, presso l'Ufficio Servizio Prerogative e Immunità della Camera dei deputati, ho firmato la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale sulla Giustizia. Con questo atto si apre la fase in cui saranno gli italiani a scegliere. È a loro che vogliamo restituire la parola su una riforma di civiltà, attesa da decenni, che grazie al governo guidato da Giorgia Meloni è diventata finalmente realtà".

Così il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.

"La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente garantisce un giudice terzo e imparziale, non più condizionato dalle procure e dalle correnti. La sovranità appartiene al popolo, e del giudizio degli italiani non abbiamo paura: sarà proprio il loro voto a confermare che la Giustizia deve tornare ad essere giusta, equilibrata e davvero al servizio dei cittadini", conclude.