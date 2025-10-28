Home > Flash news > Giustizia: Nevi, 'riforma per cittadini, così giudici veramente t...

Giustizia: Nevi, 'riforma per cittadini, così giudici veramente terzi rispetto accusa e difesa'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Questa sarà la settimana dell’approvazione della riforma della Giustizia, una riforma fatta per i cittadini, per garantire un sistema giudiziario più efficiente e per fare in modo che i giudici siano veramente terzi rispetto all'accusa e alla difesa”. Così il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi al Tg2.