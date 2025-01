Giustizia per Ramy Elgaml: manifestazioni e tensioni in diverse città italiane

Le manifestazioni in diverse città italiane chiedono giustizia per il giovane morto in un inseguimento.

Un appello per la giustizia

Le piazze italiane si sono animate in un coro unanime di richieste di giustizia per Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni tragicamente scomparso lo scorso 24 novembre durante un inseguimento con i carabinieri a Milano. Questo evento ha scatenato una serie di manifestazioni che hanno visto la partecipazione di diverse realtà sociali e politiche, unite dalla volontà di chiedere verità e giustizia. Le manifestazioni, promosse da un coordinamento antirazzista, hanno visto la partecipazione di un’ampia gamma di gruppi, dalla sinistra milanese agli studenti medi di Bologna, dimostrando come la questione della giustizia possa unire diverse anime della società.

Milano: la città di Ramy

A Milano, la città natale di Ramy, si è svolta la manifestazione più partecipata e pacifica, caratterizzata dalla presenza dei genitori e della fidanzata del giovane. Questi hanno lanciato appelli continui per una giustizia che non si lasci andare a episodi di violenza. La manifestazione ha rappresentato un momento di riflessione e unità, dove il dolore per la perdita di un giovane si è trasformato in una richiesta collettiva di verità. La città ha risposto con una mobilitazione che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, tutte unite da un unico obiettivo: ottenere giustizia per Ramy.

Tensioni a Roma e Torino

Contrariamente a Milano, le manifestazioni di Roma e Torino hanno visto episodi di tensione. A Roma, nel quartiere di San Lorenzo, la protesta ha preso una piega violenta, con la polizia che ha caricato il corteo dopo il lancio di fumogeni e bombe carta. La presenza di figure di spicco, come il fumettista Zerocalcare, ha attirato l’attenzione dei media, ma non ha impedito il verificarsi di scontri. A Torino, la situazione è stata simile, con il Collettivo autonomo universitario che ha organizzato una manifestazione che ha visto lanci di esplosivi verso le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e manganelli. Questi eventi hanno sollevato interrogativi sulla gestione delle manifestazioni e sul diritto di protestare in un clima di crescente tensione sociale.

Bologna: una protesta diversa

In contrasto con le tensioni di Roma e Torino, la manifestazione di Bologna ha avuto un carattere diverso. Qui, i manifestanti si sono divisi in piccoli gruppi, evitando scontri diretti con la polizia. Tuttavia, la presenza di molti minorenni, alcuni dei quali di seconda generazione, ha messo in luce una generazione che si sente spesso emarginata e in cerca di risposte. Il questore di Bologna ha descritto la situazione come caratterizzata da “violenza per la violenza”, evidenziando la complessità del contesto sociale in cui si inseriscono queste manifestazioni. La richiesta di giustizia per Ramy Elgaml ha quindi assunto sfumature diverse a seconda delle città, riflettendo le specificità locali e le dinamiche sociali in atto.