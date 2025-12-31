Home > Flash news > Giustizia: presentata proposta di legge Zuncheddu di iniziativa popolare

Giustizia: presentata proposta di legge Zuncheddu di iniziativa popolare

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – È stata presentata alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare cosiddetta "legge Zuncheddu e altri su risarcimento vittime di giustizia". Depositata al servizio Testi normativi, ora si procederà alle operazioni di conteggio delle firme prima della successiva pubblicazione.