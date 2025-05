Giustizia: Rando (Pd), 'raddoppiare risorse e personale per Emilia Romagna'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Il grido d'allarme del procuratore di Bologna Marco Forte non può cadere nel vuoto. Il Governo ascolti le parole del magistrato sulla necessità di rafforzare gli organici e le strutture inquirenti per contrastare efficacemente le organizzazioni cr...

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – "Il grido d'allarme del procuratore di Bologna Marco Forte non può cadere nel vuoto. Il Governo ascolti le parole del magistrato sulla necessità di rafforzare gli organici e le strutture inquirenti per contrastare efficacemente le organizzazioni criminali che stanno ramificando la propria sfera d'azione in Emilia Romagna.

Serve più personale e più forze dell'ordine per impedire che la presenza criminale delle mafie nell'economia continui ad allargarsi. I tanti processi, come quello dell'inchiesta Aemilia, dimostrano la penetrazione mafiosa dentro il territorio emiliano. Chiediamo al Governo di raccogliere l'appello del procuratore Forte e del Sindaco di Bologna Lepore per valutare la creazione di una seconda Direzione distrettuale antimafia nella Regione. Non c'è tempo da perdere, la sfida contro le mafie richieste tempestività e organici all'altezza". Lo dichiara la senatrice modenese Enza Rando, responsabile Legalità per il Partito Democratico.