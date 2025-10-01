Giustizia: Rastrelli (FdI), 'restituiamo a Italia processo agile e moderno'

Roma, 1 ott.- (Adnkronos) - "Questo provvedimento è necessario per avvicinarci agli obiettivi previsti dal Pnrr, nell’interesse non del governo o della maggioranza, ma dell’Italia intera. E stupisce che da sinistra provengano argomentazioni contrarie, sorrette solo da pregiud...

Roma, 1 ott.- (Adnkronos) – "Questo provvedimento è necessario per avvicinarci agli obiettivi previsti dal Pnrr, nell’interesse non del governo o della maggioranza, ma dell’Italia intera. E stupisce che da sinistra provengano argomentazioni contrarie, sorrette solo da pregiudizi. Gli obiettivi sono stati già individuati: il 90% della riduzione della massa dei procedimenti civili affidati ai tribunali e alle corti di appello, ed abbattimento del 40% del disposition time per recuperare gli arretrati.

Sono target che si possono ottenere solo con la massima condivisione, per cui indigna la testarda contrarietà delle opposizioni che vedono qualsiasi tentativo di riformare la giustizia come un segnale di allarme". Così in aula il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Oggi invocano maggiori risorse per questo settore dopo aver creato il più grande buco di bilancio che la storia ricordi. Noi vogliamo restituire all’Italia un processo agile e moderno. Vogliamo incrementare le piante organiche delle corti di appello, vogliamo applicazioni a distanza per il recupero degli arretrati, poteri straordinari ai capi degli uffici che possano riorganizzare il lavoro al loro interno. Siamo figli della cultura del risultato, dell’impegno, dell’abnegazione in favore esclusivo della nostra Nazione", conclude.