Giustizia: Renzi, 'riforma inutile, lasceremo libertà di voto'**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Per il referendum sulla giustizia lasceremo libertà di voto e quando avrò deciso cosa votare lo dirò anche io. Secondo me il referendum non serve a niente. Stiamo separando carriere già separate. Stiamo facendo una riforma per 28 persone che lo scorso anno hanno fatto il passaggio da una carriera all'altra.

Dall'altra parte, a sinistra, gridano ai pieni poteri, ma per me i pieni poteri non sono questa riforma ma quando mettono sotto controllo un giornalista con Paragon, come quando liberano uno come Almasri". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.

"Anche io avevo una forte maggioranza, ma quando ho perso mi sono dimesso. Ognuno ha la sua dignità e fa i conti con sé stesso. Fare una riforma costituzionale che imponi al Parlamento è qualcosa che non condivido. Che vinca o che perda, Meloni non schioderà da Palazzo Chigi, è attaccata col Vinavil. L'unico obiettivo di questa campagna è cancellare il dibattito su pressione fiscale e sicurezza", conclude Renzi.