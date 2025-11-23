Giustizia: Serracchiani, 'Nordio conferma che riforma non risolve problemi'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – "Il ministro Nordio conferma oggi ancora una volta che la sua riforma costituzionale non risolve nessuno dei problemi della giustizia. Penose e imbarazzanti le parole su quanto fatto con altri provvedimenti". Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd.

"Il Pnrr della giustizia è un fallimento, ed infatti hanno dovuto mettere in piedi un decreto per misure urgenti (dopo tre anni di governo?) che sposta i magistrati come Mussolini i suoi carrarmati, che addirittura prevede che una causa istruita a Trieste venga decisa per buona pace degli avvocati a Palermo.

E che dire del processo penale telematico la cui app fa addirittura sparire i fascicoli? E che dire dei lavoratori e delle lavoratrici dell’ufficio per il processo fondamentali per gli uffici giudiziari sulla cui stabilizzazione il ministero è ancora silente? Se il ministro oltre a ricettazioni storiche, convegni, campagne elettorali e interviste, andasse anche a via Arenula, scoprirebbe che li c’è il Ministero della giustizia."