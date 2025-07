Giustizia: Zanettin, 'oggi un passo vicini alla meta'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "La riforma per la separazione delle carriere, che oggi è stata approvata anche dal Senato, in seconda lettura, con il via libera all'articolo 2 della riforma della giustizia, è una battaglia che portiamo avanti da quasi trent'anni. Oggi siamo ...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "La riforma per la separazione delle carriere, che oggi è stata approvata anche dal Senato, in seconda lettura, con il via libera all'articolo 2 della riforma della giustizia, è una battaglia che portiamo avanti da quasi trent'anni. Oggi siamo di un passo più vicini alla meta. L'obiettivo ultimo è quello di avere, finalmente, un giudice davvero terzo e imparziale, accusa e difesa in condizioni di reale ed effettiva parità, e un Consiglio superiore della magistratura libero dalle correnti.

È un impegno che abbiamo preso con gli italiani e che stiamo realizzando". Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin.