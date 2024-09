Gli due accusati si incolpano reciprocamente per l'omicidio e la mutilazione.

Gli imputati Tito e Bob, accusati dell'omicidio del barbiere Mahmoud Abdalla a Genova nel 2023, si sono accusati a vicenda durante il processo. Secondo l'accusa, Abdalla è stato ucciso dopo aver deciso di cambiare lavoro e denunciare gli imputati per cattive condizioni di lavoro. Bob afferma di aver visto Tito commettere l'omicidio e successivamente mutilare il corpo, mentre Tito incolpa il fratello di Bob, affermando che è stato Bob a completare l'omicidio dopo un'aggressione e un incidente con un coltello. La prossima sessione del processo è prevista per l'8 ottobre.

Gli imputati Tito (Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel) e Bob (Mohamed Ali Abdelghani Ali), accusati dell’omicidio del barbiere 19enne Mahmoud Abdalla a Genova nel luglio 2023, si sono rinfacciati le responsabilità durante il processo. Secondo l’accusa, portata avanti dalla pm Daniela Pischetola, la vittima sarebbe stata uccisa in seguito alla sua decisione di cambiare luogo di lavoro e denunciarli per condizioni lavorative insostenibili e stipendi troppo bassi.

Bob sostiene di aver assistito al delitto perpetrato da Tito, che avrebbe successivamente mutilato il cadavere a Chiavari, prima di gettarlo in mare. Bob nega ogni responsabilità, insistendo sulla sua innocenza e sostenendo che Tito lo avrebbe minacciato, intimorito dalla sua ricchezza e dal potere di nuocere alla sua famiglia in Egitto.

Tito, per contro, ha rilasciato una testimonianza diversa, addossando le colpe al fratello di Bob, intestatario del negozio di barbiere di via Merano e rimasto in Egitto dopo l’omicidio. Tito sostiene che non ci fossero contrasti con la vittima e racconta un episodio in cui Bob avrebbe aggredito Mahmoud, che si sarebbe difeso in cucina con un coltello. Secondo Tito, nel corso della lotta il coltello si sarebbe infilzato accidentalmente nel ragazzo, e sarebbe stato Bob a completare l’omicidio.

L’appuntamento per la successiva sessione di ascolto è stato stabilito per l’8 di ottobre.