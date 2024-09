Gli spettatori osservano una trasformazione in Carmen Di Pietro a Tale e Quale.

Carlo Conti ha riunito un cast modesto per Tale e Quale Show di quest'anno, con Carmen Di Pietro come una delle figure più riconoscibili. Di Pietro ha svelato durante una conferenza stampa che sta lavorando intensamente per prepararsi all'imitazione di Donatella Rettore. Nonostante ribadisca non di parlare inglese, francese o spagnolo, si esprime con entusiasmo sulla sfida di questo show. Tra le sue dichiarazioni, spicca come suo figlio Alessandro sta studiando in Danimarca e come sua figlia Carmelina la critica costantemente nelle sue prove.

Carlo Conti ha riunito un team piuttosto sommesso per Tale e Quale Show quest’anno, con molti artisti meno conosciuti e solo pochi famosi, tra cui spicca senza dubbio Carmen Di Pietro. Tra i nuovi partecipanti, lei, unitamente a Roberto Ciufoli e Justine Mattera, risulta essere la più riconoscibile e ha già fornito alcune anticipazioni su quello che succederà domani sera.

C’è stato un cambiamento in Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show?

Durante la conferenza stampa di Tale e Quale Show che si è tenuta oggi, alcuni utenti dei social network hanno avvertito una certa trasformazione in Carmen Di Pietro. Si tratta di un nuovo make-up o è un lavoro effettuato presso Urtis? O forse l’ex naufraga aveva ancora tracce di trucco sul viso per la cantante che dovrà imitare? Nel frattempo, la nostra amata poetessa ha rivelato qualche dettaglio in più agli intervistatori di Superguida Tv.

“Come mi sto preparando? Sto passando le ore davanti allo specchio, mi riguardo da diverse angolazioni e mi esercito fervidamente. Venerdì farò l’imitazione di Donatella Rettore. La mia casa è ora piena di foto di lei. La sera, guardo i video musicali delle sue canzoni e mentre la vedo muoversi e cantare sullo schermo, cerco di replicare il suo stile. Quale artista vorrei imitare? Gli inglesi, ma non parlo inglese. Quindi, la mia risposta finisce qui. Non conosco l’inglese, il francese o lo spagnolo.

Risponderò alla questione se ci sarà un’atmosfera fervida con Malgioglio. Potrebbe essere che amore sia sorpreso. Non so, come si esprime amore, non sorpresa, quando qualcuno esegue bene un compito? Probabilmente dirà che mi sono comportata bene. Seguirò la sua opinione. Prevedo di divertirmi molto. Dato che è in diretta, non hai la possibilità di ripetere. In diretta, accade ciò che accade. Che cosa pensano i miei figli? Alessandro sta in Danimarca per l’università, Carmelina non mi fornisce un grande aiuto. Mi vede mentre mi esercito davanti allo specchio. Continua a criticarmi e niente è mai perfetto per lei e io le rispondo ‘vai in stanza e guarda i Teletubbies’.