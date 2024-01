Governo: 10 'question' a Meloni per 'premier time', Azione 'punge' su Stellantis**

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - - Le iniziative per un cessate il fuoco che metta fine "alla mattanza di civili a Gaza", il patto di stabilità e crescita, il comparto agricolo e i relativi sostegni, le privatizzazioni delle società partecipate ma anche i risarcimenti per i famil...

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – – Le iniziative per un cessate il fuoco che metta fine "alla mattanza di civili a Gaza", il patto di stabilità e crescita, il comparto agricolo e i relativi sostegni, le privatizzazioni delle società partecipate ma anche i risarcimenti per i familiari delle vittime delle stragi naziste. Torna il 'premier time', domani alle 15 a Montecitorio, con Giorgia Meloni nuovamente nell''arena' della Camera. E tra i temi 'battuti' dall'opposizione, a quanto si apprende, ci sarà anche Stellantis e il comparto auto, a due giorni dall'affondo della premier agli Elkann -nel mirino un titolo di 'Repubblica' sulle privatizzazioni- con l'accusa di aver svenduto la Fiat ai francesi. A riportare il tema a Montecitorio sarà Azione di Carlo Calenda, pronta a incalzare su uno dei cavalli di battaglia del suo leader: "Stellantis non è più italiana ma ci chiede ancora soldi per restare", tuonava nei giorni scorsi l'ex ministro sulle pagine del 'Messaggero'. Delle interrogazioni rivolte alla premier, 6 sono ad appannaggio delle opposizioni e 4 in capo alla maggioranza.

Elly Schlein tornerà a pungere sulla sanità, focus sul tetto di spesa individuale, mentre il M5S, per bocca del capogruppo Francesco Silvestri, 'bacchetterà' la premier sul nuovo patto di stabilità e coesione, con il leader Giuseppe Conte in replica, pronto a dare filo da torcere alla presidente del Consiglio. Sarà Alleanza Verdi Sinistra a chiedere a Meloni della "contrarietà" di Netanyahu a uno Stato Palestinese e degli sforzi per un cessate il fuoco "reale". Riccardo Magi, segretario di +Europa, interverrà sui risarcimenti ai familiari delle vittime delle stragi naziste a una manciata di ore dal Giorno della Memoria, mentre Iv chiedere lumi sul comparto agricolo e relativi sostegni.

Sul fronte della maggioranza, la Lega chiederà alla premier della legge delega per il patto sulla terza età, mentre il tema delle privatizzazioni delle società partecipate sarà sollevato da Forza Italia, dopo che la premier, ieri ospite di 'Quarta Repubblica', è tornata a ribadire l'obiettivo di realizzare 20 miliardi in tre anni, un traguardo che è pronta a ribadire domani nell'emiciclo di Montecitorio. Noi Moderati di Maurizio Lupi chiederà alla presidente del Consiglio delle misure legate all'assegno di inclusione, mentre Fdi solleverà il tema del rilancio del Mezzogiorno.