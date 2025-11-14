Governo: Berrino (FdI), 'immagini deplorevoli dai cortei per ‘no Meloni day’'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Le immagini che arrivano dai cortei di oggi per il ‘no Meloni day’, in cui si chiedono le dimissioni del governo eletto democraticamente dai cittadini italiani, sono deprimenti e deplorevoli. È inaccettabile che alcuni gruppi, che non condividono...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Le immagini che arrivano dai cortei di oggi per il ‘no Meloni day’, in cui si chiedono le dimissioni del governo eletto democraticamente dai cittadini italiani, sono deprimenti e deplorevoli. È inaccettabile che alcuni gruppi, che non condividono le linee politiche del Governo, ricorrano a forme di violenza verbale e simbolica, con manifestazioni che non rispettano la volontà popolare espressa alle urne nel 2022.

Il rispetto per la volontà popolare è fondamentale in una democrazia. Le manifestazioni di odio e intolleranza vanno fermamente condannate. Il confronto deve basarsi su argomentazioni civili, non su attacchi gratuiti”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama.